Упродовж року максимальну пенсію підвищать тричі

В Україні у 2020 році максимальний розмір пенсії становитиме майже 17,7 тисячі гривень.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики у Facebook.

Як зазначається в опублікованій інфографіці, з 1 січня 2020 року максимальний розмір пенсії становитиме 16 380 грн, із 1 липня 2020 року - 17 120 грн, а з 1 грудня 2020 року - 17 690 грн.

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Як повідомлялося, упродовж цього року також зростуть мінімальні розміри пенсій в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців.

Так, з 1 січня 2020 року розмір виплати становитиме 3 276 грн, з 1 липня 2020 - 3424 грн, а з 1 грудня 2020 - 3538 грн.