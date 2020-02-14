Зеленський поклав квіти до пам’ятника воїнам-афганцям

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті українців, полеглих під час війни в Афганістані.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Президент України Володимир Зеленський віддав шану українцям, які загинули під час війни в Афганістані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Президент взяв участь у пам’ятній церемонії, яка відбулася біля Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані.

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Разом з воїнами почесної варти глава держави поклав квіти до скульптури в меморіалі.

Як відомо, щороку 15 лютого відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.