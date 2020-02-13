Говорити з українцями про дві платіжки за газ треба було ще з вересня - експерт

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, мала ще у вересні розпочати комунікацію з населенням щодо запровадження окремих платіжок за газ та за розподіл газу.

Про це у коментарі Укрінформу сказала президент DiXi Group Олена Павленко за підсумками круглого столу щодо структури формування ціни на природний газ для населення, який відбувся у парламентському комітеті з енергетики та ЖКП.

"Була спроба пояснити людям, що ціна на газ - це одне, а вартість доставки - це зовсім інше. Було розуміння, що вартість доставки зросте. Була спроба пояснити людям, що треба платити і за те, і за те. І якщо за товар ціна знижується, то за цю послугу (доставки - ред.) ціна зростає", - сказала Павленко.

На її думку, пояснення було б більш ефективним, якби комунікація на цю тему почалася ще у вересні.

"Тоді люди до січня були б готові, що у січні прийдуть дві платіжки, і було б зрозуміло, за що вони платять. Не пояснили, люди до кінця не розібралися", - додала Павленко.

Як повідомляв Укрінформ, з 2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів видалили нарахування за послугу з транспортування газу, тепер відповідні суми надсилають споживачам окремим рахунком.

Ціну за доставку газу розраховують індивідуально: обсяг використаного палива в минулому «газовому році» (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.

У НКРЕКП заявляли, що плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ, а також розділили на рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача.

Крім того, за словами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, розділення платіжок за газ необхідне, аби в перспективі споживачі могли вільно змінювати постачальника палива.

Уряд звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо розв’язання питання двох платіжок - на газ та його транспортування.