У МКМС обіцяють сприяти міжрелігійному діалогу

У МКМС обіцяють сприяти міжрелігійному діалогу

Укрінформ
У Києві пройшов Всесвітній тиждень міжконфесійної гармонії.

Релігійні діячі підбили його підсумки під час пресконференції в Укрінформі.

"Було дуже багато подій, і ми навіть не сподівалися, що так багато людей, релігійних чи державних організацій приєднаються до нас для того, щоб ми дійсно збудували гармонійну, милосердну і справедливу Україну", - сказав головуючий у Всеукраїнській раді релігійних об’єднань, головний рабин України та Києва, громад прогресивного іудаїзму Олександр Духовний.

Він зазначив, що Всеукраїнська рада релігійних об’єднань вже вдруге проводить тиждень міжконфесійної гармонії.

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Духовний розповів, що під час цього тижня відбулося відкриття фотовиставки «Єдність у розмаїтті: релігійні споруди світу». Також пройшла науково-практична конференція «Гармонізація міжконфесійних та міжрелігійних відносин: стратегія та перспективи порозуміння в сучасній Україні».

Радник міністра культури, молоді і спорту України Денис Коляда зазначив, що релігійні діячі в Україні відіграють велику роль у поширенні ідей миру і доброти. За його словами, коли представники різних релігій говорять, що вони за мир та за діалог, то це великий меседж для політиків, урядовців, суспільства.

"Міністерство завжди сприятиме таким діалогам, бо в першу чергу йдеться про мир в Україні. ... А міжрелігійний діалог завжди буде пріоритетом держави, яка думає про гармонію і мир в своїй країні. Тому нам важливе проведення таких майданчиків", - сказав він.

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Ініціатори проведення в Україні Всеукраїнського тижня міжконфесійної гармонії: Всеукраїнська рада релігійних об’єднань (ВРРО) за сприяння Департаменту у справах національностей і релігій Міністерства культури, молоді та спорту України, відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ) .

Проведення Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії базується на Резолюції Генасамблеї ООН - A/65/PV.34 про Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.

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