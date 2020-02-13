У МКМС обіцяють сприяти міжрелігійному діалогу

У Києві пройшов Всесвітній тиждень міжконфесійної гармонії.

Релігійні діячі підбили його підсумки під час пресконференції в Укрінформі.

"Було дуже багато подій, і ми навіть не сподівалися, що так багато людей, релігійних чи державних організацій приєднаються до нас для того, щоб ми дійсно збудували гармонійну, милосердну і справедливу Україну", - сказав головуючий у Всеукраїнській раді релігійних об’єднань, головний рабин України та Києва, громад прогресивного іудаїзму Олександр Духовний.

Він зазначив, що Всеукраїнська рада релігійних об’єднань вже вдруге проводить тиждень міжконфесійної гармонії.

Духовний розповів, що під час цього тижня відбулося відкриття фотовиставки «Єдність у розмаїтті: релігійні споруди світу». Також пройшла науково-практична конференція «Гармонізація міжконфесійних та міжрелігійних відносин: стратегія та перспективи порозуміння в сучасній Україні».

Радник міністра культури, молоді і спорту України Денис Коляда зазначив, що релігійні діячі в Україні відіграють велику роль у поширенні ідей миру і доброти. За його словами, коли представники різних релігій говорять, що вони за мир та за діалог, то це великий меседж для політиків, урядовців, суспільства.

"Міністерство завжди сприятиме таким діалогам, бо в першу чергу йдеться про мир в Україні. ... А міжрелігійний діалог завжди буде пріоритетом держави, яка думає про гармонію і мир в своїй країні. Тому нам важливе проведення таких майданчиків", - сказав він.

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Ініціатори проведення в Україні Всеукраїнського тижня міжконфесійної гармонії: Всеукраїнська рада релігійних об’єднань (ВРРО) за сприяння Департаменту у справах національностей і релігій Міністерства культури, молоді та спорту України, відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ) .

Проведення Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії базується на Резолюції Генасамблеї ООН - A/65/PV.34 про Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.