Малюнок Сущенка у Польщі виставили на інтернет-аукціон

Оригінал малюнка кореспондента Укрінформу, колишнього бранця Кремля Романа Сущенка “Неаполітанський дворик” виставлено на благодійний онлайн-аукціон на польській інтернет-платформі Allegro.pl.

Про це Сущенко оголосив під час відкриття своєї виставки “Мистецтво з-за грат” у польському Сеймі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми пропонуємо взяти участь в інтернет-аукціоні і придбати оригінал малюнка “Неаполітанський дворик”… Кошти, отримані від придбання малюнка, буде передано на підтримку сімей політв’язнів”, - сказав Cущенко.

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Стартова ціна “Неаполітанського дворика” на інтернет-платформі – 1 тис. злотих (близько 6,3 тис. грн). Аукціон триватиме упродовж дев’яти днів - до 22 лютого.