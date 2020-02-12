Убивство Шеремета: суд переніс засідання щодо запобіжного заходу Антоненку

Судове засідання зі зміни запобіжного заходу підозрюваному у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета музиканту Андрію Антоненку (Ріффмастеру) перенесли на 17 лютого.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат Антоненка Дмитро Круговий.

"Перенесли на 17 лютого на 11:00", - сказав Круговий.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.