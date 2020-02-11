В Україні від грипу померли вже 26 осіб

Від початку епідемічного сезону в Україні зареєстрували 26 летальних випадків від ускладнень грипу, за минулий тиждень на ГРВІ захворіли понад 260 тисяч осіб.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність. Із початку епідсезону зареєстровано 26 лабораторно підтверджених летальних випадків унаслідок ускладнень грипу", - йдеться у повідомленні.

Протягом шостого тижня на ГРВІ захворіла 260 871 людина, із них 68% — діти до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 95 364 осіб, із них 76,8% — діти.

Зазначається, що з 1 жовтня від грипу вакцинувалися 236 343 людини, тоді як за весь попередній епідсезон щеплення зробили 161 543 особи.

Минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені летальні випадки внаслідок грипу, з них 12 дітей до 17 років.