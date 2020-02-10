На Житомирщині - спалах “свинячого грипу” H1N1, захворіли 98 осіб

На Житомирщині під час обстеження хворих в 98 випадках лабораторно підтверджено вірус грипу А (H1N1) пандемічний

Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр.

«Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру проводяться дослідження тяжких хворих грипом та ГРВІ на договірній основі за направленням лікуючого лікаря. Протягом епідемічного сезону обстежено 200 таких хворих, із них в 98 випадках лабораторно підтверджено грип А – у мазках із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний та ще в 1-го хворого визначено вірус грипу В», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж минулого тижня за медичною допомогою звернулось 10339 осіб, що на 11,7%менше, ніж за попередній тиждень. Епідпоріг по грипу та ГРВІ в області перевищений на 47%.

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Фахівці лабцентру відзначають, що зниження рівня захворюваності спостерігається як серед дітей, так і серед дорослих (окрім вікової категорії від 30 до 64 років). При цьому, захворіло 6352 дитини, що на 19% менше, ніж за попередній тиждень. Захворюваність дітей міста Житомира знизилась на 37,7%.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 45% шкіл наразі перебувають на карантині. В обласному центрі його продовжили вдруге - до 15 лютого.

З початку року в області від пандемічного грипу А (H1N1) померло шестеро людей, які не мали щеплень.