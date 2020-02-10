Майже половина шкіл Житомирщини залишається на карантині
Про це кореспондентові Укрінформу розповіла головний спеціаліст відділу загальної середньої, дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА Наталія Шевчук.
«У Житомирській області на карантин закриті 282 заклади загальної середньої освіти, що становить 45% від усіх. Поступово у школах відновлюється навчальний процес. Крім того, через грип та ГРВІ на карантині зараз 7 садочків та 3 школи-інтернати», - зауважила Шевчук.
За її словами, наразі на карантині перебувають усі школи Житомира та Бердичева.
На початку минулого тижня у Житомирській області було призупинене навчання у 332 школах.
Як повідомляв Укрінформ, у школах Житомира карантин продовжили вдруге. Він розпочався 29 січня і триватиме до 15 лютого. Натомість бердичівські школярі не ходять на уроки відсьогодні.
З початку року на Житомирщині від пандемічного грипу А (H1N1) померло 6 людей, які не мали щеплень.