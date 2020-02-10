Запорізьких школярів залишили на карантині до кінця тижня

Карантин у школах Запоріжжя продовжено щонайменше до кінця тижня. Дитсадки працюють.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

«Рівень захворюваності дітей наразі досить високий, тож до кінця тижня заняття точно не відновлюватимуться. Закриті також позашкільні навчальні заклади. Дитсадки працюють, але там посилено контроль за станом здоров’я малечі», - написав міський голова.

За його словами, про відновлення занять або продовження карантину буде повідомлено у п’ятницю.

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Як раніше повідомлялось, у Запорізькій області до 14 лютого навчальний процес призупинено у школах Мелітополя, до 12 лютого — у Бердянську.