У школах Мелітополя продовжили карантин

У Мелітополі Запорізької області в школах до 14 лютого продовжили карантин.

Про це повідомила Мелітопольська міська рада.

«Відповідно до розпорядження Мелітопольського міського голови у зв’язку з продовженням захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед населення міста та з метою попередження можливого подальшого розповсюдження інфекції на 10.02.2020 карантині заходи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста подовжено, попередньо до 14.02.2020», - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялось, в Бердянську Запорізької області карантин продовжили до 12 лютого.

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