У Полтаві ще на тиждень продовжили карантин у школах

У школах та позашкільних закладах Полтави карантин продовжили ще на тиждень - до 16 лютого включно.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської міської ради.

"У зв'язку з перевищенням рівня захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти міста Полтави комунальної форми власності, з метою збереження здоров'я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу призупинення занять в закладах загальної середньої та позашкільної освіти продовжили з 11.02.2020 по 16.02.2020 (включно)", - йдеться у повідомленні.

Загалом в області, за інформацією директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктора Лисака, за наказами адміністрацій шкіл і рішеннями органів місцевого самоврядування тимчасово припинено навчання в 75 школах.

При цьому на Полтавщині зареєстровано низькій рівень епідемічної активності грипу та ГРВІ. Показник захворюваності – 636 осіб на 100 тисяч населення, що на 21% перевищує епідемічний поріг. Захворіло 8853 особи, із них 5803 дитини (це 65% від усіх хворих). Рівень госпіталізації хворих по області становить 5%. Летальні випадки від грипу на Полтавщині не реєструвалися.