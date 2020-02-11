У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС

У гірському районі Грузії, де після сходження 10 лютого двох лавин зник українець, знайшли тіло, особу загиблого встановлюють.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За попередньою інформацією, група з 5 громадян України каталася поодинці в горах на лижах в районі м.Местіа (Сванетія, Грузія). Вчора один з наших громадян - Євген Щекотін не повернувся до місця проживання. Після цього почалися його пошуки", - зазначив Погорельцев.

Він розповів, що у цьому районі 10 лютого зійшло дві лавини. Врятований в одній з них громадянин повідомив, що на схилі, де зійшла лавина, був ще один лижник.

Погорельцев поінформував, що наразі триває пошуково-рятувальна операція місцевої служби з надзвичайних ситуацій. Пошуки ускладнюються сильним морозом - мінус 20-30 градусів та товщиною лавини, яка сягає до 4 метрів.

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"З рештою членів групи наразі зв'язок встановити немає можливості, оскільки вони беруть участь у пошукових роботах. З власником помешкання, де вони поселилися, домовлено про зв'язок з ними після їх повернення", - зазначив Погорельцев.

Пізніше він повідомив, що в районі, де проводяться пошукові роботи, знайшли тіло.

"Особу встановлюють", - зазначив директор Департаменту консульської служби МЗС.