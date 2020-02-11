У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС
Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
"За попередньою інформацією, група з 5 громадян України каталася поодинці в горах на лижах в районі м.Местіа (Сванетія, Грузія). Вчора один з наших громадян - Євген Щекотін не повернувся до місця проживання. Після цього почалися його пошуки", - зазначив Погорельцев.
Він розповів, що у цьому районі 10 лютого зійшло дві лавини. Врятований в одній з них громадянин повідомив, що на схилі, де зійшла лавина, був ще один лижник.
Погорельцев поінформував, що наразі триває пошуково-рятувальна операція місцевої служби з надзвичайних ситуацій. Пошуки ускладнюються сильним морозом - мінус 20-30 градусів та товщиною лавини, яка сягає до 4 метрів.
"З рештою членів групи наразі зв'язок встановити немає можливості, оскільки вони беруть участь у пошукових роботах. З власником помешкання, де вони поселилися, домовлено про зв'язок з ними після їх повернення", - зазначив Погорельцев.
Пізніше він повідомив, що в районі, де проводяться пошукові роботи, знайшли тіло.
"Особу встановлюють", - зазначив директор Департаменту консульської служби МЗС.