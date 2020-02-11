НАТО: Партнерство заради миру може бути платформою для набуття членства

НАТО розглядає програму "Партнерство заради миру" (ПЗМ) як ефективний механізм співпраці з країнами, які не входять до цієї організації, однак вона також є платформою набуття повноправного членства в Альянсі, якщо країни-партнери мають таке бажання.

Про це у понеділок в брюссельській штаб-квартирі Альянсу під час церемонії з відзначення 25-ї річниці участі Австрії в програмі "Партнерство заради миру" заявив заступник Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане (Mircea Geoană), повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Декларація про нейтралітет від 1955 року є центральною частиною австрійської ідентичності. Право народі та урядів вільних та демократичних держав вирішувати, які відносини будувати у сфері безпеки. НАТО твердо підтримує суверенне право держав обирати власний шлях. Програма ПЗМ надає платформу для поглиблення стосунків з партнерами, і є чітким шляхом до членства для тих країн, які його прагнуть", - зауважив заступник генерального секретаря НАТО.

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Він подякував Австрії за суттєвий внесок в операції НАТО, зокрема, у стабілізаційному контингенті НАТО KFOR у Косово, за зусилля з підтримки миру і стабільності у ширшому регіоні Західних Балкан та за участь Австрії в операції НАТО в Афганістані.

Нагадаємо: Україна є учасницею програми НАТО "Партнерство заради миру" з моменту її утворення у 1994 році, вона першою з країн СНД приєдналася до цієї програми 4 лютого 1994 року.

9 липня 1997 року під час саміту НАТО у Мадриді була підписана "Хартія про особливе партнерство Україна-НАТО", яка розширила формат двостороннього співробітництва за рахунок визначення політичних зобов’язань та окреслила напрямки та головні інструменти подальшого розвитку партнерства.