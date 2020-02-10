Нацгвардійця-дезертира затримали у Росії на кордоні

Військовослужбовця Нацгвардії, який вчасно не повернувся в частину після відпустки, затримали в Росії, де щодо нього розпочато кримінальну справу про незаконний перетин кордону РФ.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник пресслужби Східного територіального управління Нацгвардії України (Харків) підполковник Дмитро Образцов.

"Військовослужбовець за контрактом, що був затриманий в Росії, проходить службу у військовій частині 3017 та з 15 січня по 29 січня знаходився у щорічній основній відпустці без виїзду за кордон. Він мав повернутися до військової частини 30 січня 2020 року, але не прибув з відпустки, про що було повідомлено військового прокурора Харківського гарнізону та призначено службове розслідування", - зазначив Образцов.

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За його словами, інформація про затримання від Держприкордонслужби України надійшла 3 лютого: "Є посилання про те, що 22 січня від прикордонної служби ФСБ РФ отримано факсимільним зв`язком повідомлення про затримання за порушення режиму державного кордону РФ громадянина України 1997 р.н. Документи, що посвідчують особу, відсутні".

Образцов додав, що 28 січня російською стороною повідомлено, що відносно затриманого громадянина України порушено кримінальну справу за ч.1 ст.322 КК РФ "Незаконне перетинання державного кордону".

Як стало відомо, справою щодо нацгвардійця займається ДБР.