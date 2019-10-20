Закон про дезертирство набув чинності

Згідно із законом, військові, які самовільно залишили військові частини та місця служби, дезертирували зі Збройних сил та інших формувань, а також добровільно здалися в полон, виключаються з лав ЗСУ.

Законопроєкт №1227 чіткіше регламентує проходження військової служби, і в тому числі регулює питання включення дезертирів в чисельність Збройних сил України.

Він був опублікований в урядовій газеті Голосі України в суботу, 19 жовтня, та набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документ визнає військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця служби, які дезертували з ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися в полон, такими, які не входять до чисельності ЗСУ.

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При цьому у разі винесення судом виправдувального вироку передбачено відновити таким військовим всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.

Раніше Рада прийняла закон про військову службу, який дозволив позбавляти військових звань дезертирів, а також встановив матеріальну відповідальність військових за нанесення збитку.

Також повідомлялося, що в Раді назвали число дезертирів під час анексії Криму. Понад 70% військовослужбовців ВСУ, які перебували на півострові, змінили присяги. Найбільше дезертирів було серед співробітників МВС.