11 лютого. Пам’ятні дати

Сьогодні світове співтовариство відзначає Всесвітній день безпечного Інтернету та Міжнародний день жінок та дівчат у науці.

Всесвітній день безпечного Інтернету проводиться з 2004 року в країнах Європейського союзу під патронатом Європейської комісії з інформаційного суспільства і ЗМІ у другий вівторок лютого.

Мета Дня – пропаганда більш безпечного і більш відповідального використання онлайн-технологій і мобільних технологій, передусім, серед дітей і молоді. Головним координатором Дня безпечного Інтернету в світі є некомерційна організація Insafe (European Safer Internet Network), яка складається з національних центрів, створених за участю Єврокомісії.

В Україні День безпечного Інтернету відзначається з 2009 року. Цього дня (й протягом тижня) проводяться різноманітні конференції, круглі столи, «прямі лінії» за участю експертів, спрямовані на популяризацію механізмів безпечної роботи в мережі, обговорюються питання інтернет-етики, загроз протизаконного контенту, а також ведуться дискусії та діалоги з пошуку компромісу між ефективністю та безпечністю використання Інтернету з урахуванням української специфіки.

Гасло Всесвітнього дня безпечного Інтернету 2020 року – «Разом для найкращого Інтернету». Варто зауважити, що цей День давно вийшов за межі європейського континенту, і на сьогодні його відзначають у понад 150 країнах світу.

Разом з тим, сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день жінок та дівчат у науці. День проголошений Резолюцією 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року з метою досягнення повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки і розширення їх прав і можливостей, а також забезпечення гендерної рівності. Наука і гендерна рівність – невід’ємні елементи процесу досягнення цілей розвитку, включаючи ті, які викладені в Порядку денному сталого розвитку до 2030 року. За останні 15 років світове співтовариство досягло значних успіхів у справі залучення жінок і дівчат у науку. Незважаючи на це, вони досі стикаються з обмеженнями у цій сфері: згідно з дослідженнями, на сьогодні у світі лише 30% науковців жінки.

Події дня:

11-12 лютого 1989 року, створено Товариство української мови імені Тараса Шевченка, нині – Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Товариство української мови імені Тараса Шевченка стало правонаступником культурно-освітньої громадської організації «Просвіта», що була створена у Львові у 1868 році. Тоді основним завданням організації було сприяння просвіті українського народу в культурному, національно-політичному та економічному напрямках. Окрім того, «Просвіта» заснувала при читальнях крамниці, кооперативи, молочарні, ощадно-позичкові каси. Для здібної молоді товариство призначило стипендії та влаштовувало стажування в Європі. Освітні товариства за прикладом галицького і під назвою «Просвіта» після 1905 року з’явилися в Одесі, Миколаєві, Катеринославі, Кам’янці-Подільському, Житомирі, Чернігові, Мелітополі та інших містах України. У 1917–1922 рр. осередки «Просвіти» стали центрами українського національного життя на центрально та східноукраїнських землях (у 1922 році більшовики ліквідували понад 4 тисячі філій Товариства). На Західній Україні «Просвіта» існувала до 1939 року. Лише наприкінці 80-х років ХХ ст. організація відновила свою роботу. 11-12 лютого 1989 року в Києві, в Будинку кіно відбулась установча конференція – перший легальний форум незалежної громадської організації у Києві. Тоді ж був ухвалений статут і обрано керівництво Товариства, на чолі з Дмитром Павличком. 12 жовтня 1991 року Товариство української мови імені Тараса Шевченка було реорганізоване у Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Нині Товариство займається розвитком національної культури, відродженням історичної пам’яті, формуванням національної свідомості. Осередки організації знаходяться у кожному обласному центрі України.

Ювілеї дня:

173 роки від дня народження Томаса Алви Едісона (1847-1931), американського винахідника в галузі електротехніки та підприємця, засновника великих електротехнічних компаній. Автор 1093 запатентованих у США винаходів. Запропонував і впровадив промисловий зразок лампи розжарення, винайшов електричний лічильник. За проектом Едісона була збудована перша в світі електростанція (1882). Саме він запропонував використовувати на початку телефонної розмови слово «алло». В 1928 році нагороджений вищою нагородою США – Золотою медаллю Конгрессу.

159 років від дня народження Василя Огієвського (1861–1921), українського вченого-лісівника, одного з основоположників лісової дослідної справи в Україні. З 1912 року - професор Петербурзького лісового інституту, з 1919 – професор Київського політехнічного інституту. Науково-дослідні роботи вчений проводив на організованих ним опорних пунктах, серед яких основні були у Собицькому і Микільському лісництвах колишньої Чернігівської губернії. Вивчав плодоношення сосни й дуба. У Собицькому лісництві збереглися закладені Огієвським посадки сосни різного географічного походження. У лісовому господарстві застосовують розроблений ним гніздовий спосіб сівби дуба, так званий густий посів жолудів місцями.

Роковини смерті:

Цього дня у 2012 році в одному з номерів готелю Beverly Hilton у Беверлі-Гілз, напередодні 54-ї церемонії «Греммі» знайшли мертвою Вітні Х’юстон (1963-2012), американську поп-, соул- і ритм-н-блюзову співачку, актрису, продюсера, фотомодель. Одна з найуспішніших у комерційному плані виконавиць в історії світової музики, відома своїми музичними досягненнями, вокальними здібностями і скандальним особистим життям. Вітні народилася в місті Ньюарк, штат Нью-Джерсі. Була найменшою з трьох дітей у родині співаків. 11-річною вона починає виконувати соло в госпел-хорі баптистської «Церкви нової надії» в Ньюарку. 1983-го укладає контракт і дебютує в телепрограмі Merv Griffin’s Show з піснею Home. У лютому 1985 року виходить її перший альбом. 1992-го дебютує в головній ролі у фільмі «Охоронець», для якого записала шість пісень. Сингл «I Will Always Love You» став найуспішнішим у її кар’єрі. Альбом отримав 17-кратний платиновий сертифікат, став найпродаванішим саундтреком в історії звукозаписної індустрії – 43 мільйони копій – і здобув три премії «Греммі». Останній альбом співачки I Look to You вийшов 2009 року. 2001-го Вітні уклала одну з найбільших угод в історії музики – підписала контракт на шість альбомів з компанією Аrista/BMG вартістю 100 мільйонів доларів. Книга рекордів Гіннесса визнає її співачкою із найбільшою кількістю нагород – 415. Стосовно особистого життя, то Вітні була у шлюбі зі співаком Боббі Брауном. Подружжя не могло похвалитися зразковим життям – шлюб супроводжували скандали, наркотики, алкоголь, бійки. Навіть народження доньки Боббі Крістіни не могло врятувати ситуацію. У 2007 році пара розлучилася. У липні 2015 року єдина донька Вітні Х’юстон померла на 23 році життя після тривалого перебування в комі. А саму Вітні згубила слава та кокаїн. Як виявилось, попри сильний голос, вона була дуже слабкою жінкою.