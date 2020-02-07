Новосад розкритикувала "мовну" позицію "1+1" щодо виробництва фільмів

Міністр освіти та науки Ганна Новосад вважає соромом та неповагою до суспільства позицію телеканалу "1+1" щодо складнощів зйомок фільмів державною мовою.

Про це Новосад написала у Facebook, коментуючи аргументацію представників телеканалу "1+1" щодо мови нових медіапродуктів.

"Не знаю, як там з володінням державною мовою в якоїсь середньостатистичної Антоніни, на яку орієнтується 1+1, але ось це от «артистам пока еще тяжело работать на украинском языке» - це сором і глибока неповага до суспільства на 28-му році незалежності. Може, все-таки спробують артісти? Сказати, що державна мова не підходить для кіновиробництва, бо «увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет”, - це розписатись у власній меншовартості. Здавалось, останнє ми вже якось побороли. Але ніт", - написала Новосад.

Як повідомляли ЗМІ, представники телеканалу "1+1" під час презентації нового сезону розповіли, що комедії для осіннього сезону канал зняв тільки українською мовою, а всі 7 мелодрам, які показуватимуть навесні – російською.

Такий розподіл на "1+1" пояснюють тим, що українська мова буцімто краще звучить у комедіях, а в мелодрамах її сприймати важко.