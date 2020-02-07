Росіяни стали менше їздити в Україну — прикордонники

Прикордонники відзначають значне збільшення кількості відвідувань України громадянами ЄС та зменшення — з РФ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба за підсумками 2019 року.

"Зафіксовано певне зменшення (випадків - ред.) в’їзду в Україну з боку росіян, порівняно з 2018 роком – на 7%. Також показник упав стосовно в’їзду в Україну громадян, які прямували з Білорусі (на 13%), Угорщини (10%), Словаччини (14%), Казахстану, Нідерландів (9 %), Іспанії (13%) та Бангладеш (21%)", - йдеться у повідомленні

Водночас, у ДПСУ повідомили про зростання кількості пропускних операцій на державному кордоні України. Тобто збільшення пасажиропотоку в авіаційних, сухопутних та морських пунктах пропуску.

Якщо у 2017 році 14,6 млн іноземців перетнули кордон з Україною, то у 2019 році - 27,3 млн.

Іноземці обирають кордон з ЄС. На цьому напрямку зафіксовано 6,3 млн перетинів, з яких як на в’їзд, так і на виїзд слідувало по 3 млн громадян, причому 2,4 млн – з Польщею. Крім того, 7,9 млн іноземних громадян перетнуло кордон з Молдовою, 4,5 млн – з Білоруссю, 2,8 млн – з Росією.

Загалом на сухопутній ділянці кордону паспортний контроль у 2019 році пройшли 21,5 млн іноземців. Водночас іноземці нерідко обирали авіаподорожі. В аеропортах оформлення на в’їзд та виїзд пройшли 5,5 млн іноземних громадян і ще близько 265 тис. гостей нашої країни були піддані паспортному контролю на морській ділянці кордону.

Відповідно до статистичних даних, спостерігається певне збільшення показника з перетинання кордону України громадянами з Польщі та Румунії.

Також у порівнянні з 2018 р., більш привабливою наша країна стала для громадян з Німеччини (на 14%), Ліхтенштейну (12%), Великобританії (11%), Литви (24%), Латвії та Швеції (13%), Люксембургу (20%), Австрії (27%). Крім того, для вірмен (на 8%), узбеків (12%), данців (майже у 2 рази), естонців (6%), португальців (14%), бельгійців (27%), а ще — для громадян, які прямували з Фінляндії (11%), Хорватії (16%), Кіпру (15%) та Філіппін (+11%).