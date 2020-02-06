У "справах Майдану" оголосили підозру колишньому слідчому — ДБР

Слідчі відділу з розслідування "справ Майдану" Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому слідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України у місті Києві.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Слідчі відділу з розслідування "справ Майдану" Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомили про підозру колишньому слідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колишній слідчий підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України); завідомо незаконному затриманні (ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України); притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України); службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

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Колишнього правоохоронця також підозрюють у незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 Кримінального кодексу України).

"Слідством встановлено, що колишній правоохоронець незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності 4 особи за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва. Наразі готується клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу", - додали у ДБР.

Крім того уточнюється, що слідчими ДБР у цьому кримінальному проваджені перевіряється правомірність дій та рішень правоохоронних органів і суду Дніпровського району міста Києва при затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та застосуванні запобіжних заходів щодо 11 осіб у період 18 – 19 лютого 2014 року.

У ДБР нагадують, що за епізодами подій 18 лютого 2014 року до суду вже скеровано обвинувальний акт відносно 5 слідчих, заступника та начальника слідчого відділу Дніпровського районного управління ГУ МВС України в Києві, прокурора відділу прокуратури м. Києва, судді та заступника голови Дніпровського районного суду м. Києва.

Крім цього, оголошено в розшук колишнього заступника прокурора Дніпровського району м. Києва, який, за наявною інформацією, перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Також повідомлено про підозру голові Дніпровського районного суду м. Києва та судді цього ж суду. Загалом у вказаному кримінальному провадженні перевіряється причетність до неправомірних дій 166 слідчих МВС України, 76 прокурорів та 94 суддів.