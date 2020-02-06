Латвійська поліція досі шукає українця, який зник у Ризі

Латвійська поліція продовжує розшуки українця Ігоря Андрєєва, який напередодні пропав безвісти в Латвії. Українське Посольство в Ризі тримає ситуацію на контролі.

Про це повідомили Укрінформу в Посольстві.

«За попередньою інформацією Ігор Андрєєв прибув легально до Латвійської Республіки з метою працевлаштування та в телефонному режимі повідомив своєму роботодавцю про свій приїзд. Однак, за словами роботодавця, Андрєєв на роботу не вийшов, зв’язок з ним відсутній», - сказали в Посольстві.

Там також додали, що офіційного звернення від родичів зниклого, а також від компетентних органів Латвії до Посольства не надходило. «Посольство тримає ситуацію на контролі», - резюмували українські дипломати.

Як повідомляли напередодні латвійські ЗМІ, в Ризі безвісти пропав громадянин України.

Управління кримінальної поліції Ризького регіону розшукує громадянина України Ігоря Андрєєва (1988 р.н.), який у листопаді прилетів до Риги, сів у мікроавтобус і попрямував у центр, після чого на зв’язок більше не виходив. Інформацію про розшукуваного латвійська поліція просить повідомляти за телефонами: +371 110; +371 670 866 10; +371 670 866 78.