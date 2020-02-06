Обшуки на "1+1": комітет Ради хоче звернутись до голови СБУ

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова планує звернутися до голови Служби безпеки України з інформацією стосовно обшуків на телеканалі "1+1".

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 6 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, комітет має намір звернутися до всіх правоохоронних органів, уповноважених на проведення слідчих дій задля унеможливлення "подібних дій" або здійснення їх лише у крайніх випадках.

Водночас щодо обшуків на "1+1" комітет вирішив звернутися до голови Служби безпеки України Івана Баканова "з констатацією всіх виявлених фактів, припущень і скарг", озвучених на засіданні, та закликати вивчити обставини події.

"Якщо реакція керівника Служби безпеки України не буде такою, що задовільнить тих, хто звернувся до нас із відповідною інформацією і клопотаннями, ми залишаємо за ними і за нами право звернутися повторно, до генерального прокурора - в майбутньому", - уточнив голова комітету Нестор Шуфрич (фракція "Опозиційна платформа - За життя")

При цьому в своєму рішенні профільний комітет акцентує й на фактах перешкоджання журналістській діяльності під час обшуків силовиками в будівлі телеканалу “1+1”.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу “1+1”. За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду. При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу “1+1”, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.