Звіробій вручили підозру

Слідчий Державного бюро розслідувань вручив повідомлення про підозру волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) і клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання у ході допиту у четвер, 6 лютого.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу її адвокат Андрій Писаренко.

“Сьогодні вручили повідомлення про підозру, вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання і допитали у якості підозрюваної. Слідчий задав лише одне запитання: чи вважає вона себе винною”, - розповів адвокат.

Він додав, що Звіробій інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

За словами адвоката, під час одного з попередніх допитів Звіробій був присутній Президент Володимир Зеленський у якості потерпілого.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада слідчі центрального апарату ДБР направили до ГПУ “проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України” народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.