СБУ підтвердила обшуки на заводі “Арсенал” та Держкосмосі

СБУ підтвердила обшуки на заводі “Арсенал” та Держкосмосі

Укрінформ
СБУ та ДБР дійсно проводять обшуки на території Державного космічного агентства України (ДКАУ) та заводу “Арсенал”.

Цю інформацію підтвердили кореспондентові Укрінформу в СБУ.

"Так, разом з ДБР проводимо обшуки за ч.5 ст. 191 ККУ щодо відчуження майна заводу "Арсенал", - сказав співрозмовник.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, у четвер на території Державного космічного агентства України (ДКАУ) та заводу “Арсенал” проходять обшуки у справі щодо розтрати майна.

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