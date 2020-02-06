СБУ підтвердила обшуки на заводі “Арсенал” та Держкосмосі

СБУ та ДБР дійсно проводять обшуки на території Державного космічного агентства України (ДКАУ) та заводу “Арсенал”.

Цю інформацію підтвердили кореспондентові Укрінформу в СБУ.

"Так, разом з ДБР проводимо обшуки за ч.5 ст. 191 ККУ щодо відчуження майна заводу "Арсенал", - сказав співрозмовник.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у четвер на території Державного космічного агентства України (ДКАУ) та заводу “Арсенал” проходять обшуки у справі щодо розтрати майна.