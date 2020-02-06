У Держкосмосі та на заводі "Арсенал" проходять обшуки

На території Державного космічного агентства України (ДКАУ) та заводу “Арсенал” проходять обшуки у справі щодо розтрати майна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства.

“На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод “Арсенал” проходять обшуки. Підстава: розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод “Арсенал”, розпочате у 2019 році”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДКАУ тісно співпрацює зі слідством та надає всю необхідну документацію.

Укрінформ звернувся по коментар до правоохоронних органів щодо цієї ситуації.

Як повідомлялося, 15 січня слідчі теруправління Державного бюро розслідувань затримали начальника оздоровчо-профілактичного Центру «Мрія» Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 3 тис. дол. За попередньою інформацією, начальник Центру вимагав від підприємця 5 тис. дол. за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом із земельними ділянками вказаного Центру.

Досудове розслідування здійснюється за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу), та привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ).