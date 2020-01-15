Посадовця Державного космічного агентства спіймали на хабарі

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань затримали начальника оздоровчо-профілактичного Центру «Мрія» Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 3 тисячі доларів.

Про це інформує пресслужба відомства.

“За попередньою інформацією, начальник Центру вимагав від підприємця 5 тисяч доларів США за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом із земельними ділянками вказаного Центру”, - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР затримали посадовця під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 3 тисячі доларів.

Наразі проводяться обшуки службового кабінету посадовця та вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Досудове розслідування здійснюється за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 ККУ), та привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ).

Фото: dbr.gov.ua