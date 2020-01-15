Посадовця Державного космічного агентства спіймали на хабарі
Про це інформує пресслужба відомства.
“За попередньою інформацією, начальник Центру вимагав від підприємця 5 тисяч доларів США за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом із земельними ділянками вказаного Центру”, - йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР затримали посадовця під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 3 тисячі доларів.
Наразі проводяться обшуки службового кабінету посадовця та вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 ККУ), та привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ).
Фото: dbr.gov.ua