Федоров просить дати "ДІЇ" час для розгону - "гальмує" реєстр МВС

Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попередив користувачів додатку "ДІЯ" про великий трафік у реєстрі МВС і порадив зачекати до завтра.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Прогнозовано то лягає, то піднімається реєстр МВС. Сам додаток літає. Тому можуть бути проблеми із відображенням. Іншого шляху немає як перечекати великий потік трафіку", - повідомив він.

Федоров додав, що у Міністерстві цифрової трансформації України були варіанти або створювати новий реєстр та зачекати ще рік, або завантажити дані із реєстру на свій сервер, що протизаконно.

Міністр пояснив, що "завтра вже буде спокійніше" і попередив, що поки на сторінку додатку "ДІЯ" варто переходити за лінком.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський презентував мобільний додаток "ДІЯ", який відтепер доступний у Apple Store та Google Play. 9 млн українців можуть користуватися посвідченнями водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.