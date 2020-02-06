До кінця зими українці отримають доступ до “цифрових” паспортів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що до кінця зими громадяни України отримають доступ до “цифрових” паспортів у смартфоні.

Про це він заявив під час презентації мобільного додатку "Дія”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До кінця зими українці мають отримати доступ до цифрових паспортів. За допомогою смартфона громадяни України зможуть посвідчувати особу, подорожуючи залізницею, під час медичного обслуговування, банківських операцій тощо”, - зазначив глава держави.

Водночас він нагадав, що з Нового року у пілотному режимі стартувала електронна послуга “Є-Малятко” і наразі, за його словами, вона доступна вже у Харкові, Вінниці, Кривому Розі та Луцьку.

Президент пообіцяв, що за кілька місяців “Є-Малятко” з’явиться ще у десятках великих міст України.

Він також додав, що послуга об’єднує до 10 державних послуг, які потрібні при народженні дитини.

“Тепер ці послуги можна отримати за однією заявою одразу у пологовому будинку чи взагалі онлайн без подачі 37 різних документів та походу до 11 установ, як це було раніше”, - підкреслив Зеленський.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський презентував мобільний додаток "Дія", який відтепер доступний у AppleStore та GooglePlay. 9 млн українців можуть користуватися посвідченнями водія та свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.

фото: Офіс Президента