Українці цьогоріч отримають ще 50 е-послуг — Гончарук

Влада має намір зробити ще 50 електронних послуг доступними для громадян України протягом 2020 року.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на презентації мобільного застосунку “Дія” та національної онлайн платформи “Дія. Цифрова освіта”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зробили аналіз найбільш актуальних послуг, тих, за якими найчастіше звертають українці, і 50 із них ми оцифруємо вже у цьому році”, - сказав Гончарук.

Загалом, додав Прем’єр-міністр, влада ставить перед собою мету протягом наступних трьох років перевести в електронний формат усі державні послуги. “Це означає те, що не потрібно буде більше ходити по кабінетах, возитися із паперами, намагатися переконати "Тамару Іванівну" у тому, що робочий день не такий уже й короткий і так далі”, - підкреслив він.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський презентував мобільний додаток "Дія", який відтепер доступний у Apple Store та Google Play. 9 млн українців можуть користуватися посвідченнями водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні. За словами Зеленського, кожен хоча б раз у житті намагався взяти довідку чи оформити будь-який дозвіл - "всі ми були жертвами умовної Тамари Іванівни - жіночки у маленькому віконці, в якої завжди поганий настрій і завжди короткий день. Всі ми зустрічали умовного Віктора Петровича, якому треба щось занести, щоб отримати його підпис або якийсь дозвіл. Держава у смартфоні це змінює".