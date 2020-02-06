Зеленський повідомив, що віцепрем’єр Федоров хворіє

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров перебуває у “складному” стані та побажав йому якнайшвидшого одужання.

Про це він заявив під час презентації мобільного додатку “ДІЯ”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми працюємо разом, не шкодуючи сил, нервів, а дехто навіть, на жаль, власного здоров’я. Саме тому сьогодні з нами немає головного драйвера цифровізації нашої країни, нашого віцепрем’єра Михайла Федорова... Бажаємо йому найшвидшого одужання і давайте йому поаплодуємо, він молодець. Я впевнений, що лікарі йому допоможуть, він дійсно у складному стані знаходиться, але він - наша душа, наше серце, серце діджиталізації”, - зазначив Зеленський.

Раніше міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив про проблеми зі здоров’ям віцепрем’єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.