У Польщі згорів український автобус
Укрінформ
Неподалік міста Лодзь (центр Польщі) на 309-му кілометрі автомагістралі A1 у середу ввечері згорів український автобус, який рухався у напрямку Гданська.
Ним подорожувало восьмеро осіб, але ніхто не постраждав, інформує TVP.INFO.
Як зазначається, пожежа в автобусі сталася близько 19-ї години (за київським часом). Ще до приїзду рятувальників усі подорожуючі самотужки залишили транспортний засіб, який повністю згорів.
Причину загоряння автобуса встановлюватиме слідство.
Ускладнення в русі на цій ділянці автомагістралі було усунуто через декілька годин.
фото: tvp.info