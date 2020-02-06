У Польщі згорів український автобус

Неподалік міста Лодзь (центр Польщі) на 309-му кілометрі автомагістралі A1 у середу ввечері згорів український автобус, який рухався у напрямку Гданська.

Ним подорожувало восьмеро осіб, але ніхто не постраждав, інформує TVP.INFO.

Як зазначається, пожежа в автобусі сталася близько 19-ї години (за київським часом). Ще до приїзду рятувальників усі подорожуючі самотужки залишили транспортний засіб, який повністю згорів.

Причину загоряння автобуса встановлюватиме слідство.

Ускладнення в русі на цій ділянці автомагістралі було усунуто через декілька годин.

фото: tvp.info