Під час бета-тесту застосунку "Дія" оцифрували 6 мільйонів водійських посвідчень

В Україні за півтора місяця бета-тестування мобільного застосунку "Дія" було оцифровано шість мільйонів водійських посвідчень та п'ять мільйонів свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в авторській колонці у виданні "Новое время". "В цілому за півтора місяця бета-тестування мобільного застосунку "Дія" було оцифровано шість мільйонів водійських посвідчень, виданих з 2013 року. І п'ять мільйонів свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу", - поінформував він. Читайте також: Відновити втрачені водійські права відтепер можна онлайн Як повідомлялось, 6 лютого відбудеться презентація мобільного застосунку “Дія” та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта».