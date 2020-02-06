Під час бета-тесту застосунку "Дія" оцифрували 6 мільйонів водійських посвідчень
Укрінформ
В Україні за півтора місяця бета-тестування мобільного застосунку "Дія" було оцифровано шість мільйонів водійських посвідчень та п'ять мільйонів свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в авторській колонці у виданні "Новое время".
"В цілому за півтора місяця бета-тестування мобільного застосунку "Дія" було оцифровано шість мільйонів водійських посвідчень, виданих з 2013 року. І п'ять мільйонів свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу", - поінформував він.
Як повідомлялось, 6 лютого відбудеться презентація мобільного застосунку “Дія” та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта».