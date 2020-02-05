Уряд розширив список дітей, які можуть відпочивати в "Артеку" за державний кошт

Кабінет міністрів схвалив рішення про розширення переліку пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинку.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Тelegram за результатами засідання уряду 5 лютого.

“Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинку”, - написав Гончарук.

За його словами, до переліку пільгових категорій дітей включено дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи. Також на допомогу держави у цьому питанні можуть розраховувати діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Вони зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах “Артек” та “Молода гвардія” за рахунок держбюджету, зазначив Гончарук.