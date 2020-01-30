Експерти хочуть перевірити іграшки, які передають у дитбудинки з одеської митниці

Українська Асоціація Індустрії Іграшок підтримує рішення про безоплатну передачу дитячих іграшок зі складів митниці, але просить допустити експертів до лабораторних перевірок якості товару.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті асоціації.

“Українська Асоціація Індустрії Іграшок підтримує рішення Кабінету міністрів України про безоплатну передачу понад 155 тисяч дитячих іграшок дитячим будинкам, лікарням, дітям військових та сім’ям, що потребують соціального захисту. Мова йде про 23 тонни (155 тисяч) іграшок, що знаходяться на складах Нової митниці в Одесі, і від яких відмовився попередній власник. Громадська Спілка «Українська Асоціація Індустрії Іграшок» звертається до Президента Володимира Зеленського та до Кабінету міністрів з пропозицією допустити експертів українського ринку іграшок (а саме представників Української Асоціації Індустрії Іграшок) до лабораторних перевірок якості товар”, - йдеться в повідомленні.

Щодо якості іграшок з контейнера, то УАІІ припускає наявність великих ризиків.

“Українська Асоціація Індустрії Іграшок об’єднує понад 20 представників ринку іграшок України (дистриб’ютори, виробники, рітейлери) і питання якості та безпечності дитячих іграшок для нас принципове. Спираючись на власний досвід та лабораторні тести наших фахівців, маємо констатувати: контрафактна продукція, що ввозиться в Україну, часто вироблена з порушенням санітарних норм та іграшки можуть містити токсичні речовини. Тож, ми маємо спрямувати спільні зусилля на те, аби діти отримали в подарунок іграшки, які не завдадуть шкоди, миттєвої або за накопичувальним принципом”, - наголошується у зверненні.

Президента України Володимир Зеленський виступив з ініціативою передати дітям понад 23 тонни іграшок з контейнера, що надійшов до Чорноморського рибного порту наприкінці 2019 року, бо «підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави».

Уряд підтримав таку пропозицію і анонсував найближчим часом проведення перевірок на безпечність іграшок.