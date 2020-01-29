До дитбудинків передали 23 тонни іграшок, що “застрягли” в порту на Одещині

До дитбудинків і притулків передали майже 23 тонни іграшок, які митники перехопили у порту на Одещині.

Про це в Фейсбуці повідомив голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов.

“Майже 23 тони іграшок Нова митниця передала Міністерству соціальної політики для розвезення в дитячі будинки, притулки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу”, - повідомив він.

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Раніше на Кабміні схвалили відповідне рішення щодо нерозмитнених іграшок.

“Уряд ухвалив рішення про передачу іграшок, які знаходяться на складах Нової митниці, дітям українських військових, соціально незахищеним сім‘ям, а також до дитячих будинків і лікарень”, - написав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Президент Володимир Зеленський заявив, що з кінця минулого року в Чорноморському рибному порту перебуває контейнер з 23 тоннами нерозмитнених іграшок. Він закликав Кабінет міністрів провести всі необхідні перевірки, зокрема щодо безпечності іграшок, та передати їх дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім’ям і дітям військових.