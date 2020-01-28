Зеленський пропонує передати дитбудинкам 23 тонни іграшок, що “застрягли” у порту на Одещині
Про це глава держави повідомив у Facebook.
“Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави”, - зазначив Зеленський.
За його словами, загальна вага вантажу – понад 23 тонни.
“Для чиновників це просто статистика. А для дітлахів – це 23 тонни радості та щастя. Вважаю, що іграшки не мають припадати пилюкою на митних складах чи ще гірше – “по-тихому” розпродаватися недобросовісними особами”, - підкреслив глава держави.
23 тонни нерозмитнених іграшок, що “застрягли” у порту на Одещині / Фото: facebook.com/zelenskiy95
Президент закликав Кабінет Міністрів провести всі необхідні перевірки, зокрема щодо безпечності іграшок, та передати їх дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім’ям і дітям військових.