Зеленський пропонує передати дитбудинкам 23 тонни іграшок, що “застрягли” у порту на Одещині

Президент Володимир Зеленський заявив, що з кінця минулого року в Чорноморському рибному порту перебуває контейнер з нерозмитненими іграшками й закликав передати їх дитячим будинкам, лікарням та дітям військовослужбовців.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

“Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави”, - зазначив Зеленський.

За його словами, загальна вага вантажу – понад 23 тонни.

“Для чиновників це просто статистика. А для дітлахів – це 23 тонни радості та щастя. Вважаю, що іграшки не мають припадати пилюкою на митних складах чи ще гірше – “по-тихому” розпродаватися недобросовісними особами”, - підкреслив глава держави.

23 тонни нерозмитнених іграшок, що “застрягли” у порту на Одещині / Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент закликав Кабінет Міністрів провести всі необхідні перевірки, зокрема щодо безпечності іграшок, та передати їх дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім’ям і дітям військових.