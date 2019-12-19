Із подарунків для дітей-сиріт в Одесі склали рекордну піраміду

Група одеських волонтерів, що взяли участь у благодійній акції в День Святого Миколая, спорудили найвищу вежу з зібраних подарунків, передусім настільних ігор, наборів для творчості та фломастерів, які найближчим часом будуть передані дітям-сиротам та вихованцям дитбудинків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо найвищу піраміду з дитячих настільних ігор. Ми маємо 6 метрів 65 сантиметрів. Ми маємо, мабуть, найграндіозніший параметр – це кількість настільних ігор. Навіть нас це вразило, ми розраховували десь на плюс мінус 100 тисяч, але ми маємо 111 тисяч 627 дитячих ігор", - зазначила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, третій рекорд – це масова передача усіх подарунків дітям із будинків-інтернатів та соціально незахищених родин по всій Україні.

Фото: odessa-life.od.ua

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Варто додати, що ініціював сьогоднішню акцію благодійний фонд “Добрий самарянин”, залучивши до неї близько півсотні волонтерів, які протягом кількох годин звели вежу з подарунків дітям.