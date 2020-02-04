МОН перегляне критерії відбору та експертизи підручників

Український інститут розвитку освіти (УІРО) перегляне критерії відбору та експертизи підручників.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала міністр освіти та науки Ганна Новосад.

"Мемчик у підручнику замість оригінальної фотографії - це все, що потрібно знати про підхід багатьох видавців до створення та верстки підручників. ...Як змінити цю ситуацію - питання, над яким бився не один міністр. Зараз вчителі вже самі замовляють підручники, формат експертизи змінювали непомірну кількість разів. Глобальну корупцію - подолали. Якість - не з’явилась. Ми пішли найбільш кардинальним шляхом - жорстка реорганізація ІМЗО (Інститут модернізації змісту освіти - ред.), що сьогодні проводить останні експертизи підручників, та створення Українського інституту розвитку освіти, який має серйозно переглянути критерії відбору та експертизи", - написала Новосад.

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Вона додала, що перша пілотна експертиза УІРО відбудеться восени 2020, пройдуть ії усі підручники для 4-х класів НУШ (Нової української школи). Міністр висловила сподівання, що для підручників для 5 класів буде вже якісно новий результат.