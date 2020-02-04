МОН перегляне критерії відбору та експертизи підручників

МОН перегляне критерії відбору та експертизи підручників

Укрінформ
Український інститут розвитку освіти (УІРО) перегляне критерії відбору та експертизи підручників.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала міністр освіти та науки Ганна Новосад.

"Мемчик у підручнику замість оригінальної фотографії - це все, що потрібно знати про підхід багатьох видавців до створення та верстки підручників. ...Як змінити цю ситуацію - питання, над яким бився не один міністр. Зараз вчителі вже самі замовляють підручники, формат експертизи змінювали непомірну кількість разів. Глобальну корупцію - подолали. Якість - не з’явилась. Ми пішли найбільш кардинальним шляхом - жорстка реорганізація ІМЗО (Інститут модернізації змісту освіти - ред.), що сьогодні проводить останні експертизи підручників, та створення Українського інституту розвитку освіти, який має серйозно переглянути критерії відбору та експертизи", - написала Новосад.

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Вона додала, що перша пілотна експертиза УІРО відбудеться восени 2020, пройдуть ії усі підручники для 4-х класів НУШ (Нової української школи). Міністр висловила сподівання, що для підручників для 5 класів буде вже якісно новий результат.

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