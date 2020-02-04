Рак непокоїть більше половини населення Землі

Майже 60% людей у світі занепокоєні онкологічними захворюваннями, при цьому близько 70% намагаються знизити ризик виникнення онкології.

Про це свідчать дані дослідження Міжнародного союзу по боротьбі з онкозахворюваннями, проведеного до Всесвітнього дня боротьби з раком.

Результати міжнародного дослідження показали, що загалом у світі спостерігається високий рівень обізнаності про рак.

Близько 70% опитаних зазначили, що намагаються знизити ризик виникнення онкології. Зокрема, збільшують споживання здорової їжі, зменшують вплив ультрафіолетових променів, обмежують або уникають куріння й тютюнового диму, вживання алкоголю й солодких напоїв.

Найчастіше серед чинників, що можуть підвищити ризик виникнення раку, люди називали паління тютюну (63%), вплив шкідливих ультрафіолетових променів (54%) та тютюнового диму (50%). Найрідше – відсутність фізичних навантажень (28%), вплив певних вірусів чи бактерій (28%) та зайву вагу (29%).

84% опитаних заявили, що очікують рішучих дій від своїх урядів, коли справа стосується раку, а кожен третій вважає, що пріоритетне завдання влади – зробити доступними послуги з лікування онкологічних захворювань.

Участь в опитуванні взяли понад 15 тисяч людей у 20 країнах.

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"Восени минулого року почалася робота над Національною програмою контролю за онкологічними захворюваннями. Ми сподіваємося, що вона буде оперативно схвалена і реалізована. Це відразу має підвищити рівень одужання від раку серед дорослих та дітей", - розповіла директор департаменту з роботи із підопічними благодійного фонду "Таблеточки" Юлія Ноговіцина.

Всесвітній день боротьби з раком відзначається з 2000 року щорічно 4 лютого. Його мета – збільшити обізнаність населення щодо онкологічних хвороб, їх попередження та лікування.