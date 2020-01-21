У програму медгарантій заклали 1 мільярд на ранню діагностику раку

У Програмі медичних гарантій передбачено 1 млрд грн на ранню діагностику раку.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За темпами поширення онкологічних захворювань в Європі Україна посідає 2 місце. Для того щоб знизити цей показник, потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці. Саме тому ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, у гарантований пакет безкоштовних обстежень входять: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія.

Щоб пройти дослідження, пацієнту потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.