МОЗ спростувало фейк про скандальну заяву неіснуючого заступника міністра

МОЗ спростувало фейк про скандальну заяву неіснуючого заступника міністра

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я України спростувало інформацію, яку поширили низка ЗМІ, щодо заяви російського заступника міністра охорони здоров'я під виглядом українського.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Останніми днями у ЗМІ розповсюджується інформація про заяву російського заступника міністра охорони здоров’я про пенсіонерів під виглядом українського. Наголошуємо, що в Україні немає заступника міністра охорони здоров’я на ім’я Михайло Мальцев. Закликаємо ЗМІ бути обачними та не піддаватися маніпуляціям, перевіряти джерела інформації та дотримуватися інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що офіційними джерелами міністерства є сайт МОЗ, сторінки у Facebook та TwitterYoutube-канал. Для лікарів є телеграм-канал.

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На сьогодні заступниками міністра охорони здоров'я України, згідно з інформацією на сайті МОЗ, є: перший заступник міністра Андрій Семиволос, заступники міністра Ірина Шевченко, Дмитро Луфер, Олена Сімоненко, Віктор Ляшко, Дмитро Коваль.

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