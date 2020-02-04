Соколовська запевняє, що проблем із соцвиплатами немає

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила про відсутність проблем із соціальними виплатами у зв’язку з дефіцитом бюджету в січні поточного року.

Про це вона сказала журналістам у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Точно зможу прокоментувати, що всі соціальні статті в нас є захищеними статтями. І ніколи не буде такого, щоб вони не виплачувалися... Проблем з виплатами соціальними точно немає", - сказала Соколовська, відповідаючи на питання журналіста, як уряд збирається дофінансовувати дефіцит коштів державного бюджету на соцвиплати.

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Вона додала, що їй спокійніше бути міністром соціальної політики, "тому що всі виплати захищені".