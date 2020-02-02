На кордоні з Польщею в українця вилучили 340 смартфонів

У пункті пропуску “Рава-Руська” затримали українця, який намагався ввезти з Польщі велику партію контрабандних смартфонів.

Про це інформує Держприкордонслужба.

“На українсько-польському кордоні прикордонники виявили прихований від контролю товар, який наш співвітчизник хотів незаконно ввезти в Україну”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вантажівка марки Volvo української реєстрації прибула у міжнародний пункт пропуску “Рава-Руська” зранку 1 лютого.

“Враховуючи аналіз ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону ініціювали проведення спільного з працівниками митної служби поглибленого огляду транспортного засобу”, - інформують у Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що під час перевірки вантажівки правоохоронці виявили 340 мобільних телефонів: Хіаоmі Redmi Note 8 – 260 одиниць, Хіаоmі Redmi Note 8 Pro – 60, Хіаоmі Redmi 8 – 20.

Окрім того, у кабіні вантажівки було заховано партію нового одягу: 39 спортивних курток, 10 спортивних штанів та 16 джинсів.

Виявлений товар вилучили встановленим порядком, зазначили у ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua