У забутому багажі в “Борисполі” виявили понад сотню айфонів

У багажі, що його пасажири одного з авіарейсів забули в Борисполі, митники виявили телефони Apple iPhone та навушники Apple Air Pods Pro загальною вартістю майже 1,8 млн грн.

Про це у Facebook інформує Київська митниця Держмитслужби.

“У забутому багажі київські митники виявили 113 телефонів Apple iPhone та 71 комплект навушників Apple Air Pods Pro на загальну суму майже 1,8 млн грн. Після того, як у пункті пропуску «Бориспіль» усі пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ отримали свій багаж, було знайдено три дорожні валізи, які, згідно з бірками, належали двом громадянам з цього рейсу. Однак вони вже залишили аеропорт, отримавши решту свого багажу”, - інформує митниця.

Як зазначається, під час оформлення цих валіз до камери зберігання незапитаного багажу було виявлено 44 iPhone 11 в упаковці, 63 iPhone 10 без упаковки, шість iPhone 8 без упаковки та 71 комплект навушників Air Pods Pro.

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За інформацією митників, про втрату власники багажу згадали лише через кілька тижнів після повернення з Еміратів, при цьому решту своїх речей вони тоді декларували на червоному коридорі.

Після звернення власників з приводу отримання забутого багажу було складено протоколи про порушення митних правил. Телефони та навушники вилучено до рішення суду.