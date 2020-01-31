Київстар попереджає про активізацію шахраїв

У Київстарі попереджають про активізацію шахраїв, які видають себе за співробітників компанії.

Про це йдеться на сторінці компанії Київстар у Facebook.

"Останнім часом активізувалися шахраї, які намагаються виманити гроші, називаючи себе співробітниками Київстар. Скільки разів ви вигравали 100000000000000 грн, новенький Мерс чи дачу на Карибах в смс із текстом «…акція від Київстар… зателефонуйте або відправте смс за номером **»?", - йдеться у повідомленні.

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У Київстарі додали, що інформацію про офіційні акції компанії розміщують на сайті та публікують у соціальних мережах. Якщо ж абоненту все-таки "запропонували" брати участь у "розіграші", то про це можна повідомити на офіційній сторінці Київстар у Facebook або зателефонувати за номером 466. У компанії перевірять, чи насправді існує «акція» і, якщо потрібно, заблокують номер відправника.

Фото з відкритих джерел