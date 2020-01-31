Київський пологовий будинок “Лелека” отримав престижну міжнародну акредитацію

Київський пологовий будинок "Лелека" став першим в Україні госпітальним медичним закладом, який отримав золоту медаль якості американської Міжнародної об’єднаної комісії (Joint Commission International (JCI).

Золоту медаль якості JCI пологовий будинок “Лелека” отримав у грудні 2019 року. Ця американська акредитація затвердила себе золотим стандартом якості в охороні здоров’я у світі. Об’єднаною Міжнародною Комісією (JCI) акредитовано 21 000 медичних закладів в США та понад 1 500 лікарень у більш ніж 85 країнах світу. “Лелека” став першим госпітальним закладом, що пройшов аналогічну перевірку (госпітальний — це медзаклад, що працює в режимі 24/7). У Туреччині таких медзакладів 50, в Казахстані — 7. Про це на прес-конференції розповів генеральний директор “Лелеки” Валерій Зукін.

За його словами, у 2018 році пологовий будинок отримав національну акредитацію, без якої неможливо було б розпочати процес підготовки до отримання міжнародного сертифіката від JCI, який розглядається як золотий стандарт якості в охороні здоров’я у світі.

“Акредитація здійснюється за ініціативи медичного закладу, який досягнув стандартів міжнародного рівня, - пояснює генеральний директор Валерій Зукін. - Для нас було важливо довести якість медичної допомоги, яку надаємо. Визнання такої авторитетної організації, як JCI, для пацієнтів дуже важливе”.

Керівник закладу зауважив, що з 16 по 20 грудня 2019 року експерти Міжнародної об’єднаної комісії провели всебічну детальну перевірку. І за результатами цієї перевірки пологовий будинок "Лелека" став першим госпітальним медичним закладом в Україні, який отримав міжнародний сертифікат JCI, що є першим з точки зору міжнародного визнання. "Поставивши за ціль отримати міжнародне визнання як безпечного медичного закладу для пацієнта, ми не розраховували і не розраховуємо на іноземних пацієнтів. Це робилося в першу чергу для українських пацієнтів. Наша місія - робити людей щасливими за рахунок надання високоякісної медичної допомоги", - підкреслив генеральний директор пологового будинку “Лелека”.

Щоб отримати акредитацію, команда “Лелеки” розпочала підготовку ще на початку 2018 року. За словами головного менеджера з систем якості Людмили Сідельник, процедура дуже складна, тому не кожен медзаклад готовий її ініціювати. “У нас отримання акредитації зайняло близько 2 років, - повідомляє вона. - Інші витрачають на це не менш як 3-5 років”.

Потрібно було продемонструвати пацієнтоорієнтованість, забезпечити абсолютну безпеку пацієнтів, пояснює Дмитро Шадлун, медичний директор “Лелеки”. Аудит відбувався не в форматі перегляду паперів, а на практиці.

«У процесі акредитації лікувального закладу здійснюється всебічна детальна перевірка, перевіряється все – від дипломів лікарів та маркування ліків до заходів протипожежної безпеки. Особлива увага приділяється правам пацієнта та їх реалізації. Найголовніше, що акредитація JCI – це не статичний процес, а ціла програма постійного удосконалення та розвитку", – каже Валерій Зукін.

“Це коли приїздять 2-3 американських медиків з незалежними сертифікованими перекладачами, ходять поверхами і будь-кому можуть задати питання, - розповідає Валерій Зукін. - Якщо з 10 опитаних більш ніж 2 не відповіли або помилилися, за цим стандартом (а їх тисячі) ставлять невідповідність”.

Всі 436 співробітників пологового пройшли безліч тренінгів. Стандарти передбачають систематичне проведення практичних тренувань персоналу на випадок позаштатних ситуацій: надання невідкладної допомоги в ургентних випадках, пожеж, захоплень будівлі терористами та інших, адже якісне надання медичної допомоги включає також й передбачення всіх ймовірних ситуацій, які можуть трапитися.

Дещо в роботі пологового будинку довелося радикально змінити, каже гендиректор. Вимоги JCI стосувалися як стандартів надання невідкладної меддопомоги, так і спеціального обладнання для зберігання небезпечних речовин, поведінки у форс-мажорних ситуаціях.

Акредитація JCI - процес не статичний. Вдосконалення медзакладу, його послуг та процесів має відбуватись регулярно. Тому фахівці Joint Commission International перевіряють дотримання якості, що підтверджена їхнім сертифікатом, кожні три роки. Нема вдосконалення - нема JCI. Якщо медичний заклад дбає про репутацію, він має підтверджувати найвищий рівень послуг та допомоги, яку надає. Для багатьох клінік у світі сертифікат JCI став золотим стандартом. Відтепер серед них - і київський пологовий будинок.

Пологовий будинок "Лелека" поставив перед собою нову мету на наступні три роки: досягти підтвердження найвищої якості нашої медичної допомоги, отримавши як мінімум за трьома напрямками медичної допомоги підтвердження спеціалізації Clinical Care Program Certification від організації Joint Commission International. І, найголовніше, кожен пацієнт, що прийшов до "Лелеки", повинен вийти від нас з відчуттям високого рівня безпеки та якості медичної допомоги", – зазначив Валерій Зукін.

Пологовий будинок “Лелека” функціонує в Києві з кінця 2016 року, він став четвертим приватним пологовим будинком, відкритим в Україні. Медична установа надає спеціалізовану акушерсько-гінекологічну і неонатологічну медичну допомогу. В будівлі міститься акушерське відділення, відділення патології вагітності, хірургічне відділення, амбулаторне відділення з нагляду за вагітністю, реанімація для новонароджених. На 30 січня 2020 року в “Лелеці” народилося 4 846 малюків.

Фото, відео: Київський пологовий будинок "Лелека"