"Орден святого Пантелеймона" створив професійно-етичну комісію

Засновники "Ордену святого Пантелеймона" створили професійно-етичну комісію, яка слідкуватиме за порушеннями в ході конкурсного відбору цієї відзнаки.

Таке рішення було прийнято під час засідання Поважної ради ордена, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До складу комісії увійшли голови медичних асоціацій та інші авторитетні громадські діячі, які зможуть вберегти від помилки Поважну раду під час визначення переможців конкурсу", - сказав голова Поважної ради ордена Василь Князевич.

Професійно-етична комісія проводитиме розгляд скарг на предмет порушення конкурсного відбору, а також за потреби вивчатиме морально-етичні та професійні засади діяльності номінанта.

Головою комісії обрано лауреата Ордену - директора Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ Володимира Мартинюка.

Поважна рада за участю представників регіональних рад обиратиме переможців у 7 номінаціях: "Найкращий лікар", "Найкращий медичний працівник", "Новатор охорони здоров’я", "За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я", "Взірець служіння суспільству", "Медаль Святого Пантелеймона" (для молоді) та "За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України" (для іноземців).

Громадська відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден святого Пантелеймона" має професійно-фахову спрямованість і присуджується з 2017 року за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість та духовний розвиток українського народу і держави в цілому.