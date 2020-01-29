Для підлітків спростили правила виїзду з окупованих територій

Уряд підтримав рішення спростити процедуру виїзду з тимчасово окупованої території для підлітків 14-16 років, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України, або які його втратили.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, окупованих територій та ВПО.

"Відповідно до прийнятої Постанови, до 1 травня 2020 року вони зможуть перетнути лінію розмежування за свідоцтвом про народження", - йдеться у повідомленні.

На думку очільниці міністерства Оксани Коляди, це дасть можливість для всіх тих підлітків, які мешкають на тимчасово окупованій території, приїхати на контрольовану українською владою територію, оформити паспорт та в подальшому безперешкодно перетинати КПВВ.

"Вони отримають можливість інтегруватись в український простір, вступити до українських ВНЗ та відчути себе повноцінними громадянами країни із усіма правами та можливостями, якими їх забезпечує держава", - цитує міністра пресслужба.