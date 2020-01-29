Заступник Рябошапки заявляє про спроби його дискредитації

Заступник Рябошапки заявляє про спроби його дискредитації

Укрінформ
Заступник генерального прокурора Віктор Трепак заявляє, що невідомі розсилають від його імені пропозиції про розв'язання різних питань. 

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“За всіма ознаками проти мене як заступника генерального прокурора почалася інформаційна атака. Її мета – дискредитувати мене особисто і діяльність нового керівництва прокуратури України. Засоби дискредитації примітивні – дзвінки начебто з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлення пропозицій невідомим мені людям "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах тощо”, - написав Трепак.

На його переконання, “географія таких дій та їх кількість не залишають сумніві у тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція”.

Посадовець запевнив, що вказані дії від його імені є провокацією і шахрайством

Усіх, хто зіштовхнувся з подібними провокаціями від його імені, Трепак просить повідомити про це в Офіс генпрокурора для “відповідного правового реагування”.

“Якщо хтось думає, що у такий спосіб змусить мене перестати займатися певними справами, які перебувають у моїй компетенції, або заставить мене змінити позицію з вирішення тих чи інших питань, то він глибоко помиляється”, - резюмував заступник генпрокурора.

Як повідомлялося, генпрокурор Руслан Рябошапка 8 жовтня 2019 року призначив Трепака на посаду заступника генерального прокурора.

Він є кандидатом юридичних наук, у 2015-2016 рр. був першим заступником голови Служби безпеки.

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Трепак відомий тим, що керував операцією з документування отримання хабаря і подальшого затримання голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича, який став відомий як "суддя-колядник".

Трепак також брав участь в операції із затримання генерала Олексія Пукача, який згодом був визнаний винним у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

27 травня 2016 року Трепак передав до НАБУ матеріали "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, які підтверджували незаконні виплати багатьом високопосадовцям на загальну суму 2 млрд дол.

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