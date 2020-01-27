Підозрюваному в держзраді журналісту Муравицькому продовжили нічний арешт

Корольовський районний суд Житомира вдруге застосував до підозрюваного в державній зраді журналіста Василя Муравицького нічний домашній арешт.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд ухвалив продовжити Муравицькому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання в нічний період доби з 22.00 до 6.00... Строк дії обов’язків щодо обвинуваченого Муравицького визначити тривалістю 60 діб, тобто до 28 березня 2020 року включно», - зачитала ухвалу суду головуюча на засіданні суддя Ніна Янчук.

Прокурор Вадим Левченко наполягав на зміні нічного домашнього арешту Муравицькому на тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі понад пів мільйона гривень. За його словами, домашній арешт чи м'якший запобіжний захід не гарантують, що підозрюваний і надалі не займатиметься злочинною діяльності, оскільки вдома він має доступ до інтернету та може безперешкодно створювати і поширювати публікації, пов’язані з пропагандою зміни меж України і діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР».

Натомість адвокат Андрій Гожий, який тепер захищає Муравицького замість Світлани Новицької, подав до суду клопотання змінити своєму підзахисному запобіжний захід на особисте зобов'язання (підписку про невиїзд). Він акцентував, що Муравицький жодного разу не порушував вимог перебування під різними запобіжними заходами. Захисник назвав свого підсудного визнаним політичним в’язнем і зауважив, що він отримує гуманітарну допомогу від Червоного Хреста, бо має двох дітей та позбавлений паспортів.

Сам Муравицький виступив проти клопотання прокурора і просив, аби суд не обирав до нього жодного запобіжного заходу.

Колегія суддів також наголосила на тому, що зміна адвоката Муравицького не має підтвердження від попередньої захисниці Новицької, яка не з’являється на друге засідання поспіль. Сам Муравицький пояснив, що хоче аби у суді його представляв Гожий, з яким він уклав договір. Раніше він разом із адвокатами Андрієм Доманським та Русланом Берещенком захищав підозрюваного.

Як повідомлялося, Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, заарештували у серпні 2017 року. Журналіст із 2014 року активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ. За чинним законодавством Муравицькому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Спочатку підозрюваний перебував під вартою. 27 червня 2018 року суд замінив йому запобіжний захід на домашній арешт, а 29 листопада 2019 року – на нічний домашній арешт.